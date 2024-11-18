وزير خارجية هولندا يرد على بوريل: أوروبا بحاجة لإبقاء الحوار مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوتر في الشرق الأوسط، في تصريحات مخالفة لاقتراح مسئول السياسة الخارجية في التكتل بوقف الحوار مع إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيراً إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب على غزة، وفقاً لأربعة مصادر دبلوماسية.

ودعا بوريل، الأربعاء إلى تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل ولجوء الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان في الاتفاقية المشتركة مع تل أبيب بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ظهور مخاوف جدية بشأن "انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة".

جاء ذلك في رسالة لبوريل بعث بها إلى وزراء خارجية الاتحاد وكشف محتواها بعض الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000.

وكتب بوريل "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".

ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية. وأضاف ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح الأربعاء.