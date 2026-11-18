بدأت الحكومة اليابانية دراسة تعديل وثيقة تحدد قواعد تصدير المعدات الدفاعية، وذلك بهدف حذف إشارة صريحة واردة في ديباجتها إلى "المبادئ غير النووية" التي تتبناها البلاد منذ أمد طويل، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تسعى إلى تعزيز تطوير وإنتاج المعدات الدفاعية لتوجيهها للتصدير، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتعكس التغييرات المرتقبة حرص اليابان على التطوير المشترك للمعدات مع حلفائها والدول ذات التوجهات المماثلة، إذ تسعى طوكيو لتصدير المعدات الدفاعية أملا في تعزيز علاقاتها الأمنية.

وتنص الوثيقة الحالية، التي تحمل عنوان "المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية"، على أن اليابان التزمت بسياسة أساسية تقوم على مراعاة مبادئها الثلاثة غير النووية، والتي تحظر امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى أراضيها.

إلا أن المصادر أوضحت أن هذه الصياغة تخضع للمراجعة نظرًا لأن الإشارة إلى تاريخ البلاد في التمسك بالمبادئ غير النووية ليس له علاقة بمساعيها الحالية لتصدير المعدات الدفاعية.

كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على حذف العبارات التي تنص على أن اليابان لن تصبح "قوة عسكرية تشكل تهديدا للدول الأخرى"، ومع ذلك من المتوقع أن تؤكد الوثيقة التزام اليابان بالبقاء دولة محبة للسلام، والحفاظ على سياستها الدفاعية البحتة.

ومن المقرر أن تجري اليابان تحديثا لثلاث وثائق رئيسية تتعلق بالدفاع والأمن بحلول نهاية العام الجاري.

وفي تحول لافت في سياستها الدفاعية، كانت اليابان قد عدلت قواعد نقل المعدات الدفاعية والمبادئ التوجيهية لتنفيذها في أبريل الماضي، مما أتاح لها بيع الأسلحة في الخارج ضمن مساعيها لتعزيز التعاون الأمني مع الدول الشريكة.