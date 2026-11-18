- سويل أتاصوي تستعرض قضايا حقيقية كشفتها آثار صغيرة وأخرى أمضى فيها أبرياء سنوات في السجن

أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع عن طرح الترجمة العربية لكتاب «كيفية ارتكاب جريمة كاملة: من المعمل الجنائي»، للمتخصصة التركية في الطب الشرعي وعلم الجريمة سويل أتاصوي، بترجمة سوسنة سيد، ضمن أبرز إصداراتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027.

وينطلق الكتاب من سؤال حول إمكان ارتكاب جريمة من دون ترك أثر، وما إذا كان مرتكبها يستطيع محو كل دليل يقود إليه.

وتستعرض أتاصوي قضايا تحولت فيها قطرة دم أو شعرة أو بصمة صغيرة إلى خيط قاد المحققين إلى كشف ملابسات جرائم بدت غامضة.

ومن خلال هذه القضايا، يتتبع الكتاب الصلة بين ما يكشفه فحص الأدلة وما يمكن أن يفسر دوافع مرتكبي الجرائم وسلوكهم.

وتنطلق المؤلفة، استنادًا إلى خبرتها في الطب الشرعي وعلم الجريمة، من فكرة أن الجريمة التي تبدو محكمة قد تترك وراءها أثرًا يقود إلى كشفها.

وتتناول ملفات لقتلة متسلسلين معروفين، من بينهم دينيس ريدر، المعروف بـ«BTK»، إلى جانب وقائع تتطرق فيها إلى السادية والمازوخية، وقضايا تكشف صورًا من العنف الشديد والقسوة.

وتتوقف أتاصوي عند دور الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، فتوضح ما يمكن أن تكشفه آثار الدم عمّا جرى في مسرح الجريمة، وكيف يساعد فحص الأدلة وتحليلها في إعادة بناء تسلسل الأحداث عند غياب الشهود.

ويتناول الكتاب كذلك قضايا تتعلق بالجرائم الجنسية والاستغلال الجنسي، ووقائع ارتبطت بما يوصف بـ«الطقوس الشيطانية»، متتبعًا الأسئلة التي واجهت المحققين في هذه الملفات وما أضافته نتائج الفحص إلى مسار التحقيق.

ويخصص الكتاب جانبًا لقضايا أمضى فيها أبرياء سنوات طويلة خلف القضبان، بعدما أُسيء تفسير أدلة أو أخفقت التحقيقات في الوصول إلى حقيقة ما جرى.

وتوضح أتاصوي كيف يمكن أن يؤدي الخطأ في قراءة دليل واحد إلى تغيير مسار القضية ومصير المتهم فيها، فيما قد تمنح إعادة النظر في تفاصيل بدت هامشية المحققين فرصة لفهم الواقعة على نحو مختلف.

وتُعد سويل أتاصوي من أبرز المتخصصين الأتراك في الطب الشرعي وعلم الجريمة. وتستعين في الكتاب بوقائع حقيقية لتتبع طريقة تفكير المحقق، من ملاحظة أثر صغير في مسرح الجريمة إلى قراءة نتائج الفحص وربطها ببقية الأدلة، وصولًا إلى تفسير ما حدث في قضايا ظن مرتكبوها أن تفاصيلها ستظل مجهولة.