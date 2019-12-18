أحمد رزق طبيب تخدير في مسلسل «بخط الإيد»

يواصل الفنان أحمد رزق تصوير مشاهدة في مسلسل "بخط الإيد" في حالة من النشاط المكثف للانتهاء من التصوير قريباً لطرحه على أحد القنوات الفضائية في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وكشف "رزق" أنه يقدم شخصية تدعى يوسف، وهو يعمل طبيب تخدير، ويتميز في مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، وترتبط معظم مشاهده مع نجوم العمل.

"بخط الإيد" تدور أحداثه في إطار كوميدي واجتماعي حول علاقة الرجل بالمرأة، عندما تدور في إطار سلبي فيؤدي ذلك إلى تركهم والابتعاد عن بعض ويندمون وتتصاعد الأحداث، وهو من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، وهو من تأليف هاله الزغندي وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن الفنان أحمد رزق ينتظر عرض فيلم "لص بغداد" والذي يحل ضيف شرف في العمل والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي في منتصف يناير المقبل، ومن بطولة الفنان محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينه خليل، أحمد العوضي، ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.