 تكريم إلهام شاهين في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح - بوابة الشروق
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تكريم إلهام شاهين في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:22 ص

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، التجربة الأولى في دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

وأعلن المهرجان تكريم الفنانة الهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وذلك في ختام المهرجان الذي يقام الثلاثاء 22 ديسمبر على خشبة مسرح "النهار".

كما سيعرض في حفل الختام فيلما تسجيلا عن مشوار إلهام شاهين من إعداد مي سكرية، وإخراج روماني خيري.

وتتكون لجنة التحكيم من المخرج أحمد خالد أمين، وإبراهيم فخر، وسلمي غريب، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وأحمد تمام، والفنان أحمد صيام، وأحمد منيب.
 

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