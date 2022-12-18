تنزانيا تتبادل المعلومات مع الهند بشأن عمليات تهريب الذهب التنزاني

تتابع سلطات مكافحة الفساد فى تنزانيا مع السلطات الهندية التحقيقات الخاصة بتهريب ذهب تنزانى تم ضبطه فى نهاية شهر نوفمبر الماضى لدى محاولة تهريبها الى الهند عبر مطار بومباى.

وقال مصدر حكومى مسئول فى تنزانيا ان قيمة الذهب التنزانى المهرب الذى تم ضبطه هو 47ر3 ملايين دولار امريكى قامت السلطات الهندية بمصادرته.

وبحسب صادر عن الحكومة التنزانية، يتم تبادل المعلومات بشأن المتورطين فى عملية التهريب وعددهم سبعة افراد منهم أربعة تنزانيين وثلاثة من احدى بلدان الشرق الأوسط الخليجية، وقد عاونهم أربعة من الهنود، كما بلغت كمية الذهب التنزانى الذى تمت محاولة تهريبه ستة كيلوجرامات.

تجدر الإشارة إلى أن شهر اغسطس الماضى كان قد شهد محاولة لتهريب 930 جراما من الذهب التنزانى بقيمة 97 مليون شلن لكن السلطات التنزانية قد أحبطت تلك المحاولة فى حينه قبل اتجاه الشحنة إلى خارج البلاد.