تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره فرنسا، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوسيل، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس العالم 2022، والذي استضافته قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري.

يسعى منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وبعد غياب دام 36 عامًا، منذ آخر تتويج له في مونديال المكسيك 1986، ويحلم ميسي برفع الكأس للمرة الأولى في مسيرته.

في المقابل يأمل منتخب فرنسا إلى إحراز لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، والثانية على التوالي، بعد تتويج المنتخب الفرنسي باللقب في مونديال 2018 بروسيا.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى المباراة النهائية من مونديال 2022، بعد فوزه على نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد في الدور ذاته.

ويقدم موقع "الشروق" القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وتذاع مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، على قناة beIN Sports المفتوحة الناقل الحصري للمونديال إلى جانب قنوات أخرى ناقلة للمباراة والتي جاءت على النحو التالي:

beIN Sports المفتوحة

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports HD 5 Max

Alkass One HD

ITV 1 London

beIN Sports 1 FR

Arryadia TNT HD

Rai 1

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

BBC One

KBC 1 Kenya

RTS 2 Senegal

CRTV Cameroon