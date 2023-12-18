وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة ومحيطها

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن "التطورات في قطاع غزة ومحيطها".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الإثنين، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن".

وأضافت "واس"، أن الجانبين السعودي والأمريكي ناقشا خلال الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة".

وكانت اللجنة الوزارية التي ضمت إلى جانب وزير الخارجية السعودي، وزراء الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري، وأمين منظمة التعاون الإسلامي، أجرت مؤخرا جولة من أجل بلورة تحرك دولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وهدفت جولة اللجنة إلى "اتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة"، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

كما سعت اللجنة إلى العمل على تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، والضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.