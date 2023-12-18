تغيب المعارض الروسي المسجون اليكسي نافالني، مرة أخرى عن حضور جلسة استماع في المحكمة، ما يزيد المخاوف بشأن مصيره، وفقا لما ذكره مساعدوه.

ولم يُقابل نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، محامييه منذ أسبوعين، وقد رفضت سلطات الحكومة الروسية الكشف عن مكان تواجده أو تقديم تفسير كامل لغيابه.

وقال فريق الدفاع عن نافالني، إن موكلهم لم يحضر كما هو مقرر اليوم الإثنين، وقرر القاضي تعليق الإجراءات. وعادة ما يحضر نافالني جلسة الاستماع عبر اتصال بالفيديو.

وأشار محامو نافالني، إلى أن القاضي يتحمل مسئولية المساعدة في العثور على موكلهم، لكنه بدلا من ذلك "تخلى عن واجبه".

وتنظر محكمة في مدينة كوفروف، الواقعة على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال شرق موسكو، في شكاوى قدمها نافالني ضد إدارة السجن الذي يقضي فيه عقوبة بالسجن لمدة 19 عاما، بتهمة تتعلق بالتطرف وتهم أخرى.

وقد رفع نافالني البالغ من العمر 47 عاما دعاوى قضائية ضد نظام السجن لانتهاكه حقوقه.