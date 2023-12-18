سرايا القدس تعلن عن سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية

أعلنت سرايا القدس في بيان لها عن سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وجاء في البيان: "خضنا اشتباكات ضارية في محاور شرق وشمال خانيونس، باستخدام القذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، محققين إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته، وقصفنا التحشدات العسكرية في محور التقدم بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

وأضاف البيان: "دكَّ مجاهدونا تحشدا لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، محققين إصابات مباشرة، استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام".

وتابع: "قصفنا "صوفا" و"حوليت" برشقات صاروخية، وقصفنا الحشود العسكرية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأشار البيان إلى أنه: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام، تمكنا من تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة صهيونية من نوع "ميركافاه"، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، قصفنا تجمعا لجنود العدو في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون".

وختم البيان: "في عملية استحكام مدفعي، قام مجاهدونا بقصف الآليات والجنود داخل الخيام في محيط المطاحن جنوب دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مما أدى إلى رصد طائرات العدو تقوم بإجلاء عدد من القتلى والمصابين".