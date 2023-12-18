اعتقال جنديين إسرائيليين سرقا أسلحة في غزة

يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حادث سرقة جندي لواء جفعاتي؛ لسرقته بندقية ثقيلة من مخزون كبير من الأسلحة في قطاع غزة.



وقالت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه جرى نقل جنديين يشتبه في قيامها بالسرقة، إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق معهم، والوقوف على دوافعهما.



وبحسب الصحيفة العبرية، تم اكتشاف الحادثة بعد عملية جرد أجراها الضباط المسئولين للأسلحة المصادرة في غزة، واكتشف الضباط النقص، وتم العثور على السلاح في الحقيبة الشخصية لأحد الجنود المعتقلين، حيث أبلغ لواء جفعاتي شرطة الاحتلال بذلك.



وقال جيش الاحتلال: "تم فتح تحقيق في ضد جنود للاشتباه في حصولهم على سلاح تم العثور عليه أثناء نشاط القوة في غزة، وعملوا على إخراجه من سلطة الجيش".



ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى لسرقة ذخائر أو أسلحة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي يوليو الماضي، سرقت كميات كبيرة من الرصاص والذخيرة لبنادق من طراز "إم-16" (M-16)، من القاعدة العسكرية "تسيئيليم" في صحراء النقب جنوبي دولة الاحتلال.



وفي يناير 2021، سرقت أكثر من 93 ألف رصاصة عيار 5.56 ملم من مخبأ مركز التدريب الوطني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب كيبوتس تسيئيليم في النقب.



وفي أكتوبر 2022، سرق نحو 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع من القاعدة العسكرية سديه تيمان في النقب، التابعة للواء غفعاتي.