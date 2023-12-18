 كامبوس: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي غير صحيحة - بوابة الشروق
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كامبوس: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي غير صحيحة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 10:42 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 10:42 م

أكد باولو كامبوس، المدير الفني السابق لفلومينينسي أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق البرازيلي أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية غير صحيحة بنسبة 60%.

وقال باولو كامبوس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "اللياقة البدنية للأهلي انخفضت في الشوط الثاني، وفلومينينسي تمكن من تسجيل الهدف الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء".

وأكمل: "ركلة جزاء فلومينينسي صحيحة بنسبة 40%، وسجل منها الهدف الأول.. الأهلي تأثر مستواه في الشوط الثاني بسبب مباراة اتحاد جدة الماضية".

وكان فلومينينسي البرازيلي قد تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


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