محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025، حيث سيتم بدء امتحانات المرحلة الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعي من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025.

فيما تبدأ المرحلة الإعدادية من يوم 11/1/2025، وتنتهي يوم 16/1/2025 للصف الأول والثاني الإعدادي، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025.

كما تبدأ امتحانات المواد غير المضافة لصفوف النقل، والمستوى الرفيع للصف الثالث، من يوم 4/1/2025 حتى يوم 5/1/2025.

وأضافت أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة، والخاصة والدمج والمكفوفين والمنازل والتعليم الفني، للصف الأول والثاني الثانوي العام، تبدأ من يوم 11/1/2025 حتى يوم 16/1/2025، وتبدأ مرحلة الصف الأول والثاني الثانوي الفني من يوم 9/1/2025، حتى 16/1/2025.

فيما تبدأ فصول منهجية الجدارات من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025،وامتحانات المواد غير المضافة للمجموع من يوم 4/1/2025 وتنتهي 5/1/2025.

وتستبعد الإجازات الرسمية وأعياد عيد الميلاد المجيد، من أعمال الامتحانات، وتعقد اختبارات المستوى الرابع الرفيع، للمدارس الرسمية للغات والخاصة يومي 4/1/2025 و 5/1/2025.