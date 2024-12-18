غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

لقي 20 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر تحطم مركب قبالة مدينة صفاقس في شرق تونس بينما تم إنقاذ خمسة.

وقال الحرس الوطني المشرف على خفر السواحل، في بيان، الأربعاء، إنه تم انتشال 20 جثة والبحث متواصل بعدما تم إنقاذ خمسة مهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا جميعهم على متن قارب غرق قبالة اللوزة، شمال صفاقس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق الحرس الوطني، أبحر المركب الثلاثاء، من منطقة الشابة الواقعة شمال اللوزة في محافظة صفاقس، وغرق على بعد نحو 25 كلم من السواحل.

في 12 ديسمبر، قضى تسعة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفقد ستة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق خفر السواحل.

وصفاقس والمهدية من المناطق الرئيسية التي ينطلق منها المهاجرون التونسيون والأجانب في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.