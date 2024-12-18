ارتفاع تكلفة النمط الغذائي الصحي في الدول العربية

ارتفعت تكلفة النمط الغذائي الصحي في الدول العربية، ففي عام 2022، وصلت إلى 3.77 دولار أمريكي يومياً للفرد، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالعام السابق. ومنذ عام 2017، شهدت التكلفة ارتفاعاً بنسبة 28.2 %.

جاء استعراض هذه الأرقام خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم، الذي عقدته في القاهرة تحت عنوان: "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا- تمويل النظم الزراعية والغذائية من أجل الأمن الغذائي".

وأشارت تقرير الفاو إلى عدم القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ففي عام 2022، لم يتمكن حوالي 151.3 مليون شخص (32.6% من سكان المنطقة) من تحمل كلفة اتباع نمط غذائي صحي. وكانت الدول الأكثر تضرراً هي تلك المتأثرة بالنزاعات بنسبة 41.2%، تليها أقل الدول العربية نمواً بنسبة 36.4%.

غير أن تأثير برامج الحماية الاجتماعية كان إيجابيا، فعلى الرغم من ارتفاع كلفة النمط الغذائي الصحي، شهدت الفترة بين عامي 2020 و2021 انخفاضاً ملموساً في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفته، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية أثناء جائحة كوفيد-19، ليعاود العدد إلى الارتفاع مجدداً بشكل طفيف في عام 2022.