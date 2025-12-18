أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 11 مليونًا و602 ألف و884 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات قدمت 4 ملايين و557 ألفًا و824 خدمة طبية شملت الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والعمليات والعلاج الطبيعي والمعامل والأشعة. كما تم تفعيل 71 عيادة مسائية في 20 مستشفى قدمت 196 ألفًا و241 خدمة، إلى جانب تقديم 1842 خدمة تشخيص عن بُعد، و78 ألفًا و836 خدمة من خلال 75 قافلة طبية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف عبدالغفار أن المستشفيات شهدت تطورًا ملحوظًا في التجهيزات والخدمات الطبية الدقيقة، مع جاري تجهيز وإنشاء 4 مستشفيات مطورة (أشمون، والشهداء، ورمد شبين الكوم، ومعهد الأورام). تم إضافة 54 سرير رعاية مركزة موزعة على المستشفيات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة 10 مستشفيات، وتوفير 17 جهاز أشعة مقطعية و4 أجهزة ماموجرام. كما شملت التطويرات استحداث تخصصات مثل القسطرة المخية وجراحات العظام، وإنشاء وحدة أبحاث وأمراض الدم بمستشفى منوف العام، وتطوير الاستقبال والطوارئ وتخصيص استقبال للحالات الحرجة والحوادث بمستشفى بركة السبع، بالإضافة إلى استحداث تخصصات دقيقة في مستشفيات (صدر شبين الكوم، منوف العام، صدر منوف، بركة السبع المركزي، أشمون العام، وقويسنا المركزي).

أما في مجال الرعاية الأولية، فقد تم تقديم 6 ملايين و718 ألفًا و992 خدمة طبية، مع تفعيل 62 عيادة متخصصة من إجمالي 99 عيادة. تم تجهيز وتشغيل 16 عيادة علاج طبيعي، و12 عيادة دعم نفسي، و10 عيادات للسمنة، و5 عيادات للمرأة الآمنة. كما حصلت 10 وحدات صحية على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة، وتم استلام 15 وحدة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وميكنة جميع مراكز التطعيم البالغ عددها 244 مركزًا ضمن خطة التحول الرقمي.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أهمية تطوير المنشآت الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. فقد حصل مستشفى حميات شبين الكوم على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة، وجاري تجهيز مستشفيي حميات منوف وحميات شنوان الحجر للحصول على الاعتماد نفسه. كما يتم التركيز على التعليم الطبي المستمر من خلال تدريب الكوادر على أحدث التقنيات وتقديم دورات متخصصة بالمستشفيات والإدارات الصحية لرفع كفاءة الأداء.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، إلى جانب استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 14 ألفًا و131 منشأة، مما أسفر عن إغلاق 1760 منشأة مخالفة، وذلك لحماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.