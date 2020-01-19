





لقيا عروسان مصرعهما، اليوم السبت، خنقًا بالغاز داخل شقتهما، بقرية "نزلة المشارقة" التابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، بعد 36 ساعة من زفافهما مساء يوم الخميس الماضي، وانتقل مفتش الصحة لمعاينة جثتي العروسين، وصّرحت النيابة العامة بدفنهما.

كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من "سمير رمضان" 48 سنة، أمين شرطة، مقيم قرية نزلة المشارقة بدائرة المركز، يفيد بوفاة نجله "باسم" 24 سنة، وعروسته "رقية عبدالتواب محمد" 18 سنة، داخل شقتهمتا بذات العنوان.

وانتقل مأمور المركز على رأس قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد بهجت، رئيس المباحث، والنقيب أسامة محروس، معاون المباحث، وسيارة إسعاف من وحدة إهناسيا، إلى القرية، وتبين وفاة العروسين بعد أقل من 36 ساعة من زفافهما مساء يوم الخميس الماضي.

وتبين من التحريات وأقوال أسرة العروسين، أن والدة العريس صعدت، ظهر اليوم، لشقة نجلها للاطمئنان على العروسان، بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة، دون استيقاظهما، أضطرت الأسرة لكسر الباب، ليجدا العروسان متوفيان بداخل الشقة.

وبانتداب مفتش الصحة، أقر بإن سبب الوفاة يرجع لإختناق العروسين نتيجة استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قّرر مدير نيابة إهناسيا التصريح بدفن الجثتين.