رئيس أساقفة المملكة المتحدة: النمو العمراني والاقتصادي يدل على الاستقرار الذي تعيشه مصر

زار اللورد جون سنتامو رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بيورك بالمملكة المتحدة، مصر بدعوة من المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال اللورد سنتامو - خلال بيان صحفي - إنه انبهر بحجم الإنشاءات والنمو العمراني على طول طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن هذا النمو العمراني والاقتصادي يدل على الاستقرار الذي تعيشه مصر في الوقت الحاضر.

والتقى رئيس الأساقفة بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إذ نقل له تحية رئيس أساقفة كانتربري، وأشاد بالعلاقات بين الكنيسة الأسقفية فى مصر وعلى مستوى العالم وبين الأزهر الشريف، وأثنى على رؤية فضيلة الإمام الأكبر وحرصه الدائم على التركيز على القيم المشتركة بين الأديان وبناء ثقافة السلام.

كما شارك رئيس الأساقفة في القداس الإلهي الأسبوعي الذي أقيم في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وزار دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وذكر رئيس الأساقفة، أنه لاحظ فرقا كبيرا بين زيارته لمصر عام 2013 وزيارته لمصر هذه المرة، حيث شعر بالأمن والتقدم الواضحين فى المجتمع المصرى.

وأشاد بأن مصر وضعت الأمن أولوية لها قبل التنمية وهذا منطقى جدا لأنه لا يمكن تحقيق أى تنمية أو دعم للديمقراطية بدون تحقيق الأمن أولا.

واللورد جون سنتاموهو انجليزي الجنسية من أصل أوغندي، وكان يعمل قاضيا بالمحكمه العليا فى أوغندا قبل أن يدرس اللاهوت فى جامعه كامبردج. وعُين أسقفاً لمدينة إستبنى فى انجلترا عام 1987 ثم أسقفاً لمدينة برمنجهام عام 2002 . وفى عام 2005 اُختير ليكون رئيسا لاساقفه يورك وعضوا بمجلس اللوردات البريطانى. ومستشارا لملكة إنجلترا.

ومن المعروف عن اللورد سنتامو أنه يدافع عن حقوق وحريات الطبقة العاملة فى المملكة المتحدة.