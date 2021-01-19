 وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عشش شارع السودان - بوابة الشروق
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وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عشش شارع السودان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30 م
شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من مشروع تطوير عشش شارع السودان، للبدء فى تسكين المواطنين المستحقين لتلك الوحدات، حيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 90%.

وكلف وزير الإسكان - خلال اجتماع مع محافظ الجيزة أحمد راشد لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع - صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع، من أجل ظهور المنطقة بمظهر حضارى، وتوفير بيئة عصرية للمستفيدين من المشروع.

كما تم خلال الاجتماع - الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية - استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، وموقف تسكين المستحقين للوحدات بها، وكذا استعراض مقترحات المحافظة لتطوير بعض المناطق غير المخططة من أجل الارتقاء بالمستوى الحضارى لمحافظة الجيزة.

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