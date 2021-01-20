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بالفيديو.. طائرة بايدن تحط في قاعدة ميرلاند قرب العاصمة واشنطن

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:58 م
عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد طائرة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهي تهبط في قاعدة ميرلاند قرب العاصمة واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن، استقلا مساء اليوم الثلاثاء، الطائرة من ديلاوير إلى واشنطن؛ استعدادا لمراسم التنصيب.

وينصب جو بايدن غداً الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.


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