التحفظ على 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة البيانات في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 42 ألف قطعة أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل، عبارة عن "كريمات نخاع، صابون مغربي، أملاح بادي كير، عبوات قفازات طبية، أسبراي، بلسم للشعر، بطاريات هواتف محمولة، بودرة تلك، بودرة حشرات، شامبو، عبوات كمامات، برفانات"، مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات.

وجاءت عملية الضبط، أثناء الحملة التي شنتها شرطة التموين التجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، وأسفرت عن تحريز المضبوطات داخل مخزن لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" كائن في منطقة أبو يوسف بالعجمي، غربي المحافظة.

تم وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.