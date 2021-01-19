قبيل تنصيبه بأيام، يختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فريق إدارته في البيت الأبيض، الذي ضم فيه الأمريكيتين من أصول عربية، دانا شباط، ذات الأصول الأردنية، لتصبح مستشارة أولى للشؤون التشريعية، وريما دودن، الفلسطينية الأمريكية، التي عُينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

وبتقليدهن مناصبهن؛ انضمتا -شباط ودودن- لقائمة ضمت عددا من الأسماء لسياسيين من أصول عربية دخلوا البيت الأبيض وكانوا ضمن فريق الإدارة الأمريكية لعدد كبير من الرؤساء -لعل أكثرهم يعود لأصول مصرية ولبنانية- دخلوا لدائرة صنع القرار الأمريكي، ليكونوا مستشارين للرؤساء الأمريكيين كما تقلدوا العديد من المناصب الهامة في الدولة.

وتعرض "الشروق" خلال التقرير التفاعلي التالي أبرز أسماء السياسيين الذين يعودون لأصول عربية وتقلدوا المناصب الهامة في البيت الأبيض: