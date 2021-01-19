ضبط مجرم خطير بحوزته أسلحة نارية وذخائر في الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامي خطير في محل اختبائه بالإسكندرية، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، إلى تحديد محل هروب واختباء أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وسبق اتهامه فى (15 قضية "قتل عمد، شروع فى قتل، خطف، سلاح نارى، ضرب ومحكوم عليه بالسجن 25 سنة فى قضيتى شروع فى قتل واستعمال قوة") في شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية، طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.