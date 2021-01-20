تقارير أسبانية : ريال بيتيس يقدم عرضا لضم محمد الشناوي من الأهلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال بيتيس يرغب فى التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وذكر موقع (estadiodeportivo) الأسباني أن نادي ريال بيتيس مهتم بضم الشناوي حارس الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وذلك لدعم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الحالية خاصة فى ظل حالة عدم الإستقرار التى يعاني منها الفريق فى مركز حراسة المرمي بإصابة داني مارتن، ومشاكل كلاويدو برافو المستمرة مع الفريق.

وأشاد الموقع الإسباني بخبرات الشناوي قائلا أن حارس الأهلي يتمتع بخبرات كبيرة وهو الحارس الأساسي للمنتخب المصري وتألق مع الفراعنة فى مونديال روسيا2018 .





#Betis | Confirman una oferta bética por el meta egipcio Mohamed El-Shenawyhttps://t.co/bsS9LzbQQp — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) January 19, 2021



وذكر التقرير أن ريال بيتيس“ ينوي تقديم عرض للنادي الأهلي خلال أيام من أجل شراء الشناوي الذى يمتد عقده مع الأهلي حتى 2025 ، بعد الأداء المميز الذي قدمه الشناوي الأهلي والمنتخب خلال الفترة الماضية.