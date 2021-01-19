قال بيتر باناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن السياحة الداخلية شريان الحياة للمنشآت الفندقية، وخاصة في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أهمية مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن التعاون بين الوزارتين ينتج عنه تخفيضات على أسعار تذكرة الطيران، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 1500 جنيه ذهاب وعودة شاملة الضرائب.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم تخفيضات على أسعار الإقامة في الفنادق، قائلًا إن سعر الفرد في الغرفة المزدوجة يبدأ من 300 جنيه في الفنادق 3 نجوم، و750 جنيهًا بالفنادق الخمس نجوم، شامل الخدمة والضريبة والوجبات خلال فترة الإقامة.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى استمرار المبادرة حتى يوم 28 فبراير، مضيفًا أن الأسعار الخاصة بالفنادق معلنة من خلال الصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أن المبادرة تشمل أماكن؛ الأقصر، وأسوان، والمراكب العائمة بينهما، والغردقة، ومرسى علم، وشرم الشيخ، وطابا، ودهب، ونويبع، إضافة إلى الإسكندرية.