ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج يتوقع نجاحا كبيرا في استضافة أولمبياد بكين الشتوي في العام المقبل، وذلك بعد الزيارة التي قام بها إلى مواقع استضافة الألعاب في العاصمة الصينية أمس الاثنين.

ونقلت وسائل الإعلام عن الرئيس شي جين بينج قوله إن "الصين ستستضيف دورة أولمبية ناجحة ودورة بارالمبية شتوية ناجحة" وهو ما سيساعد الصين في أن تصبح "قوة رياضية عالمية".

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الفترة ما بين الرابع و20 من فبراير 2022، وستصبح بكين أول مدينة تستضيف كلا من الأولمبياد الصيفي والأولمبياد الشتوي، حيث استضافت الأولمبياد الصيفي لعام 2008.

وأبدى الرئيس الصيني سعادته يبسير الاستعدادات بشكل جيد وبأن الرياضيين يحققون نتائج جيدة، حيث تحظى الرياضات الشتوية بأهمية كبيرة في الصين.

ولم تتناول التقارير الحديث عن جائحة فيروس كورونا المستجد رغم أن عدة أماكن بالقرب من بكين، ومنها مناطق في إقليم هبي المحيط ببكين، شهدت أعلى معدلات لتفشي الوباء لأشهر وهو ما أسفر عن فرض حظر التجول على ملايين المواطنين إلى جانب إجراءات صارمة أخرى.

ونجحت الصين في احتواء أزمة الوباء من خلال إجراءات صارمة وعادت الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق بعد الموجة الأولى لانتشار الوباء في أواخر عام 2019 وأوائل 2020 انطلاقا من مدينة ووهان.