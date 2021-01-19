حبس ربة منزل شرعت فى قتل سيدة بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سيدة شرعت في قتل أخرى بعد سرقتها بالقاهرة الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني التى استعانت به.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتهمة "عفاف. ع"، أقرت بارتكابها جريمة قتل المجنى عليها وذلك بعد سرقتها بمنطقة التجمع، وذكرت بأنها تتردد على المجنى عليها كل فترة لخدمتها وتنظيف شقتها وتعرفت عليها على أحد الجروبات الخاصة بطلب خادمات باليومية، ولم تطلب منها المجنى عليها أي إثبات شخصية، وكل هدفها هو تنظيف الشقة وتجهيز لها الطعام، كما أقرت المتهمة بأنها استغلت مرض المجنى عليها وثقل سماعها في سرقتها وقامت بسرقة مبالغ مالية على فترات متباعدة دون وعى المجنى عليها.