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أكد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أنه يكن كامل الاحترام لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء كيان عظيم وكبير.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "لكي تُخلق المنافسة يجب أن تمنح الفرصة للأندية الأخرى، الأموال ليست كل شىء".

وأضاف: "الأندية مثل بيراميدز وفاركو والبنك الأهلي ستضر بأندية الأخرى مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، نريد الحصول على فرصة".

وتابع: "لن أستطيع أن أكون بطلًا في وجود النادي الأهلي، ويجب على رابطة الأندية أن ترى حلًا للأندية الجماهيرية".

واختتم: "طلبت من النادي الأهلي بعلاقتي الجيدة بمحمود الخطيب وخالد مرتجي التعاقد مع لاعبين، وهم رحبوا بالأمر، والجهاز الفني للإسماعيلي يدرس احتياجاته ومن ثم سنتواصل مع الأحمر بشأن اللاعبين".

وكان الأهلي تعادل مع الإسماعيلي في الدقائق الأخيرة بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.