المجلس الطبي بولاية تكساس: 65% من الأمريكيين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

قال الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، إنه بحث التعاون بين مصر وأمريكا بعد معاقبلته مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أن ولاية تكساس بها 550 طبيبا مصريا، وسيعملون على تبادل الخبرات مع الأطباء المصريين، مشيرًا إلى أن هناك 65% من الأمريكيين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا.

ولفت إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، سريع الانتشار لذلك يجب على المواطنين سرعة تلقي اللقاح واتباع الاجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي لانخفاض الأعداد المصابة بالفيروس.

وأضاف، أن هناك تخوفات في أمريكا من تلقي اللقاحات، على الرغم من تواجد جميع الأنواع، متابعًا أن عدوى المتحور الجديد «أوميكرون» تصل لـ 11 شخصًا آخر.