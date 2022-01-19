الفلبين: ضبط أمريكي مطلوب في بلاده بتهمة حيازة وتوزيع مواد إباحية خاصة بالأطفال

أعلن مكتب الهجرة في مانيلا، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على أمريكي مطلوب في بلاده بتهمة حيازة وتوزيع مواد إباحية عن الأطفال في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ظل مختبئا في الفلبين لأكثر من عامين.

وتم القبض على الهارب 68 عاما، في مدينة كاجايان دي أورو، جنوبي الفلبين، أمس الثلاثاء، وسوف يواجه إجراءات تسليمه في مانيلا، وفقا لتصريحات فورتوناتو ماناهان جونيور، رئيس قسم المخابرات في مكتب الهجرة.

وأطلق المكتب عملية مطاردة للمشتبه به بعد تلقيه تقارير من السلطات الأمريكية تفيد بأنه مطلوب بسبب 34 مذكرة اعتقال بتهمة حيازة وتوزيع مواد إباحية عن الأطفال.

وأفاد مكتب الهجرة بأن المتهم كان مختبئا في الفلبين منذ أكتوبر 2019، وأن الحكومة الأمريكية ألغت جواز سفره خلال تلك الفترة.

وقال جايمي مورينتي، كبير مفوضي مكتب الهجرة الفلبيني: "يشكل وجود مثل هؤلاء المجرمين خطرا على النساء والأطفال في بلادنا، ومن ثم يجب ترحيله على الفور ومنعه من العودة (إلى الفلبيبن)".