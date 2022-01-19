المستشارة الأممية للشأن الليبي تؤكد الاتفاق مع وجهات النظر الروسية لمساندة الليبيين نحو السلام والاستقرار

أكدت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي؛ حول الدور المهم للمجتمع الدولي، وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال استعراض المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين الأوضاع في ليبيا.

وأشارت الوكالة الليبية أن وليامز أوضحت - عبر حسابها الرسمي في "تويتر" - أن مشاوراتها الموسعة مع فيرشينين تناولت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.