عباس يطالب أمريكا بالتدخل قبل فوات الأوان لوقف إجراءات حكومة إسرائيل

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، الإدارة الأمريكية بالتدخل "قبل فوات الأوان" لوقف إجراءات حكومة إسرائيل "التي تدمر ما تبقى من فرص السلام والاستقرار".



جاء ذلك لدى استقباله في رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في أول زيارة لمسئول أمريكي بارز للمنطقة منذ تشكيل الحكومة اليمينية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.



وبحسب بيان رسمي أطلع عباس سوليفان على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، وما تتخذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة من "إجراءات هدامة وجرائم، بهدف تدمير حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، وإنهاء ما تبقى من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".



وحذر عباس من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف الإجراءات أحادية الجانب، بتكثيف الاستيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس، وتنكرها للاتفاقات الموقعة، والقرصنة ضد أموال الضرائب الفلسطينية.



وأكد في هذا الصدد " أننا لن نقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".



كما أكد الرئيس الفلسطيني أهمية إيفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها، التي أعلنت عنها، بالحفاظ على حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإعادة فتح مكتب القنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.



واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية في وقت سابق اليوم ، أن "التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا، والذي أسفر منذ بداية العام عن ارتقاء 17 شهيدا (فلسطينيا)، يتطلب مواقف عربية ودولية أكثر حدة ووضوحا لوقف هذه الجرائم".



وقال إن "استباحة المدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى ودماء شعبنا، تستدعي وكما طالب الرئيس عباس أكثر من مرة ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، والوقوف بجدية أمام مسلسل التصعيد والإجرام المتواصل، ومواجهة هذه الحكومة الفاشية التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني".



وأضاف أن إسرائيل "تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم بها، والمطلوب موقف وخطوة إلى الأمام من المجتمع الأممي باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، تأكيدا على حق شعبنا في تقرير المصير وتحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".



وشدد الشيخ على أن المطلوب هو "إرادة أممية دولية تُجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودون ذلك إسرائيل هي خارج القانون الدولي ولا تعترف بالشرعية الدولية".