 إبراهيم عادل: الفوز أمام فاركو كان مهما بعد التأهل لنهائي الكأس - بوابة الشروق
الخميس 19 يناير 2023 9:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

إبراهيم عادل: الفوز أمام فاركو كان مهما بعد التأهل لنهائي الكأس

محمد جلال
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 9:30 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 9:30 م

أعرب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين في الدوري الممتاز.

أوضح أن الانتصار مهم للغاية كونه منح الفريق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري، وتقدم في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن تركيز الجميع منصب على تقديم أفضل مستوى في كل البطولات والمنافسة بكل قوة.

شدد على أن الانتصار كان مهما خاصة بعد الفوز الأخير على الزمالك في الكأس والوصول للنهائي، والفريق بذل مجهودا كبيرا في تلك المواجهة وكان من الضروري التعويض والانتصار على حساب فاركو و3 نقاط مهمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك