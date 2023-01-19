إبراهيم عادل: الفوز أمام فاركو كان مهما بعد التأهل لنهائي الكأس

أعرب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين في الدوري الممتاز.

أوضح أن الانتصار مهم للغاية كونه منح الفريق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري، وتقدم في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن تركيز الجميع منصب على تقديم أفضل مستوى في كل البطولات والمنافسة بكل قوة.

شدد على أن الانتصار كان مهما خاصة بعد الفوز الأخير على الزمالك في الكأس والوصول للنهائي، والفريق بذل مجهودا كبيرا في تلك المواجهة وكان من الضروري التعويض والانتصار على حساب فاركو و3 نقاط مهمة.