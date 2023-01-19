يونهاب: القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تلقت طلبا لإرسائل السلاح الفائض لأوكرانيا

أعلنت وكالة "يونهاب" أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أكدت تلقيها طلبا من وزارة الدفاع الأمريكية لإرسال السلاح الفائض في مخازنها إلى أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن تصريح متحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أمام الصحفيين قوله: "تواصل وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية من الأسلحة الفائضة المتوفرة لديها لدعم أوكرانيا. وتلقت القوات الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية طلبا للمساعدة في هذه الجهود وتقديم جزء من سلاحها"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولم يدقق المتحدث ما إذا قد تم إرسال هذه الأسلحة أم لا، ومتى قد حدث ذلك، وما إذا كانت عمليات النقل مستمرة حتى الآن.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، سابقا، أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أرسلت دفعة من قذائف المدافع إلى أوكرانيا في بداية نوفمبر الماضي.