 إزالة 9 حالات تعد في البحيرة - بوابة الشروق
الجمعة 19 يناير 2024 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إزالة 9 حالات تعد في البحيرة

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 4:56 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 4:56 م

وجهت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لأشكال التعديات كافة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات والرحمانية وكفر الدوار وإيتاي البارود عن إزالة 9 حالات تعد بمساحة 1095 مترا، عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك