إزالة 9 حالات تعد في البحيرة

وجهت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لأشكال التعديات كافة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات والرحمانية وكفر الدوار وإيتاي البارود عن إزالة 9 حالات تعد بمساحة 1095 مترا، عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية.