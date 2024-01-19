 عمر كمال: الأمل قائم.. معدن اللاعب المصري يظهر وقت الشدة - بوابة الشروق
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عمر كمال: الأمل قائم.. معدن اللاعب المصري يظهر وقت الشدة

محمود باهي
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:44 ص

يتمسك عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر بآمال التأهل للدور الثاني في كأس أمم أفريقيا بعد التعادل في أول مباراتين أمام موزمبيق وغانا، في المجموعة الثانية للبطولة.

قال عمر كمال بعد التعادل مع غانا 2/2 مساء الخميس "الأمل قائم، ومعدن اللاعب المصري يظهر في الأوقات الصعبة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة الثالثة وسنحاول أن نبذل مجهودا مضاعفا أمام الرأس الأخضر".

وأضاف اللاعب المنضم حديثا لصفوف الأهلي هذا الشهر "لا توجد مباراة سهلة في كأس الأمم لابد أن يعرف الناس ذلك".

وبرر عمر كمال في ختام تصريحاته "كل المنتخبات تضم لاعبين محترفين في أوروبا لذا المهمة صعبة ومن جانبنا نحاول ونجتهد قدر الإمكان".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتان أمامه منتخب الرأس الأخضر برصيد ثلاث نقاط قبل مباراته أمام موزمبيق مساء الجمعة.


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