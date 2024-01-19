أسوان تستعد لاستقبال رئيس الوزراء لافتتاح عدد من المشروعات

استعدت محافظة أسوان، لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، غدًا السبت؛ لافتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية الاستثمارية على مستوى المحافظة، يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ53، والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح أكبر مشروع هندسي في القرن الـ20 وهو السد.

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوإن، إن من أبرز هذه الأماكن التي سوف يتفقدها: مكتبة مصر العامة، وممشى أهل مصر، وحجم المشروعات لمبادرات كثيرة مثل حياة كريمة والطاقة الشمسية ومصانع الجرانيت الجديدة التي تم تأسيسها ومشروعات عديدة، وأسوان الجديدة التي تعتبر المستقبل.

واضاف المحافظ،سيتم بالتوازى افتتاح 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصرفي مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما سيتم افتتاح 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، علاوة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.

كما يتفقد رئيس الوزراء التجهيزات الجارية لإطلاق معرض "أيادي مصر"، والذى سيتم تنفيذه فى الفترة من 20 إلى 22 يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة، وسط مشاركة واسعة لـ 20 محافظة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وأشار المحافظ سيتم افتتاح ١٠مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وهي: "محطة معالجة الصرف الصحي، ونقطة الإسعاف، وسكن كريم، والمركز التكنولوجى لمجمع خدمات المواطنين، من إجمالي 26 مشروعاً يتم تنفيذها داخل قرية فاس بكوم إمبو.