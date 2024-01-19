البنك المركزي البلغاري: النمو القوي المستمر لقروض الإسكان يؤدي لزيادة ديون الأسر

ذكر محافظ البنك المركزي البلغاري، ديميتار راديف، في بيان، أن النمو القوي المستمر لقروض الإسكان، يهيئ الظروف لزيادة ديون الأسر والتراكم السريع لمخاطر الائتمان، في الميزانية العمومية للنظام المصرفي.

وربما تتطلب المخاطر تنفيذ البنك المركزي تدابير احترازية كلية إضافية في عام 2024، مثل المتطلبات على مستوى النظام، فيما يتعلق بالمقترضين، التي يجب أن تطبقها البنوك، عندما تمنح قروضا للأسر.

وربما تتعزز المخاطر بتباطؤ في الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأوروبي وسوق العمل الفاتر، بالإضافة إلى استمرار التضخم المرتفع نسبيا وزيادة الديون ونسبة أكبر من القروض المعدومة.

وستسعى إجراءات البنك المركزي للحفاظ على احتياطيات النظام المصرفي وسحب السيولة الإضافية، التي تهيئ الظروف لتقليص الطلب الاستهلاكي والإقراض.