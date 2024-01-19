الركراكي: احتفال أوناحي ليس له علاقة بمصر

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب مصر أن احتفال عز الدين أوناحي، لاعب فريقه بهدفه أمام تنزانيا، لم يكن له علاقة بمصر.

وكان عز الدين أوناحي قد سجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب أمام تنزانيا، واحتفل بفرك عينيه، مما دفع البعض لربط ذلك بتصريحاته بشأن المنتخب المصري قبل أيام.

وقال وليد الركراكي في تصريحات خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمنتخب المغرب على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "مسألة تصريحات أوناحي تم تضخيمها".

وأضاف: "احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل.. المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة".

وأتم وليد الركراكي تصريحاته قائلًا: "أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس أفريقيا وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها.. بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

يُذكر أن منتخب المغرب كان قد بدأ مشواره في بطولة كأس إفريقيا بالفوز على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد.