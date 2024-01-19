قدوس: إصابة صلاح لم تؤثر على مواجهتنا أمام مصر

يرى محمد قدوس، نجم منتخب غانا، أن إصابة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، لم تؤثر على نتيجة مباراة المنتخبين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

المنتخب الوطني تعادل مع غانا 2-2، في ثاني جولات البطولة، وذلك بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى بنفس النتيجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف كاب فيردي المتصدر، فيما تحتل غانا المركز الأخير، قبل مباراة اليوم بين كاب فيردي وموزمبيق.

وقال قدوس في تصريحات عقب نهاية المباراة: «صلاح لاعب رائع لكن تركيزي كان على فريقي».

وأضاف: «رغم خروجه واصلنا اللعب بطريقتنا ذاتها، متأسف لإصابته وأتمنى له الشفاء العاجل، لكننا لعبنا بتواجده أو بعد خروجه بالعقلية ذاتها».

ويلتقي المنتخب الوطني في الجولة الثالثة من البطولة مع منتخب كاب فيردي، يوم الإثنين المقبل، فيما تلتقي غانا مع موزمبيق في نفس التوقيت.