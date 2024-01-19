عمرو موسى ونبيل فهمي وزياد بهاء الدين يؤدون واجب العزاء في المصرفي حاتم صادق

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شارك أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين، في عزاء المصرفي حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عودة مصر، وصهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتلقت أسرة الراحل واجب العزاء مساء اليوم، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير

وتوفى حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عودة مصر وعضو مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib سايب، الثلاثاء الماضي، بعد خبرة مصرفية تصل إلى 50 عاما.

والراحل هو صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وزوج الدكتورة هدى عبدالناصر، عضو مجلس الشيوخ، ووالد هالة صادق الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد.

تقلد صادق خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب فى القطاع المصرفي، حيث بدأ حياته فى المجال المصرفي عام 1976 ،بتأسيسه الإدارة الإقليمية وفروع البنك العربى فى مصر، ليشغل فيه منصب المدير الإقليمي فى مصر ونائب الرئيس

التنفيذى.

وفى عام 2001 انتقل إلى بنك مصر الدولى نائبا لرئيس مجلس الإدارة التنفيذى، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس المجلس الإشرافى على بنك مصر الدولى فى أوروبا ومقره فرانكفورت بألمانيا.

وخلال الفترة من عام 2003 ــ 2005 تولى صادق منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك مصر الدولى، وأشرف على تنفيذ الخطة الخمسية لإعادة التطوير والهيكلة الشاملة للبنك، وانضم صادق إلى بنك مصر مستشارا لرئيس مجلس اإلدارة فى مجال إعادة التطوير والهيكلة.

وفي مارس 2006 تولى مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة منذ بدء نشأته فى مصر حتى شهر مارس 2017، ثم استمر رئيسا غير تنفيذى لمجلس الإدارة حتى شهر نوفمبر من عام 2021 .

وحصل حاتم صادق على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعمل فى عام 1964 مساعدا لمدير مكتب رئيس الجمهورية للمعلومات، كما عمل خبيرا بمكتب الأمن العام لجامعة الدول العربية عام 1974.