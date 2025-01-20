مباحثات أردنية أوروبية بشأن إيصال مساعدات كافية وفورية إلى غزة

بحث أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ضرورة إيصال مساعدات كافية وفورية إلى قطاع غزة وخصوصا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والحاجة لزيادة المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت خلال أكثر من عام من العدوان.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أهمية تكاتف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه لإيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، وأكدا التنسيق والتعاون في جهود توفير المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الأردن وفي جهود دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وبحث الصفدي ولحبيب العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها في مختلف المجالات في ضوء عزم الجانبين توقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة تفتح الآفاق أمام المزيد من التعاون في العديد من المجالات قريبا.