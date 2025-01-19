وزير التموين يطمئن المواطنين: زيادة أسعار السكر التمويني والخبز ليست على الأجندة

نفى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود أي نية لزيادة سعر السكر التمويني خلال عام 2025، والذي يباع حاليًا بسعر 12.5 جنيه على البطاقة التمويني مقابل أكثر من 30 جنيها في السوق الحر.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»، أن الـ 50 جنيهًا المخصصة للفرد على بطاقة التموين تشمل كيس سكر يحصل عليه المواطن بهذا السعر المدعوم، مشددا أن «الوصول إلى السعر الحقيقي هو هدف بالتأكيد»؛ ولكن يجب قراءة هذا الأمر في إطار منظومة الدعم الكاملة.

وأكد أن وجود سعرين للسكر «شيء غير صحي للسوق»، مضيفا: «قولا واحدًا لا يوجد تفكير في الوقت الحالي لزيادة أي أسعار خاصة بالسكر أو الأقماح والخبز؛ ليست على الأجندة».

وأوضح أن تنقية وضبط منظومة الدعم بالكامل للوصول إلى المستحق هو ما تعمل عليه الوزارة في التوقيت الحالي.

وبشأن إمكانية حدوث أزمة سكر على غرار العام الماضي، طمأن وزير التموين المواطنين قائلا: «لا نتوقع حدوث أي أزمة، ونحن قادرون على مجابهة أي أزمة».

وأشار إلى بدء توريد قصب السكر إلى مصانع الشركات القابضة منذ أيام قليلة، منوها أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة 13 شهرًا، وهناك رغبة في زيادته.

كما لفت إلى رفع الوزارة سعر إردب القمح المورد من الفلاحين إلى أكثر من 2200 جنيه، مؤكدا أن العملية في النهاية تجارية واقتصادية ولها سعر لا يمكن للوزارة تجاوزه وإلا سيكلف الدولة أكثر.