وزير التموين: نواجه ممارسات احتكارية وراء ارتفاع سعر الأرز وسنتدخل إذا لم تتوقف

رد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد مصر 95% من استهلاك الزيوت.

وفسر سبب زيادة واردات مصر من القمح، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، لتتجاوز 14 مليون طن في 2024 مقابل 10.8 مليون طن في 2023، موضحا أن الزيادة تهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى استهلاك القطاع العام والخاص حوالي 20 مليون طن قمح، منها 9 ملايين طن لوزارة التموين، و11 مليون طن لباقي الدولة، موضحا أن السوق المحلي يوفر من 3.5 إلى 4 ملايين طن، والباقي يجري استيراده.

وأكد أن الدولة تستهدف دائمًا الوصول إلى مخزون يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يكفي لمدة 4.1 شهر.

ولفت إلى زيادة عدد الدول التي يجري الاستيراد منها إلى 22 دولة، منوها إلى أن جهاز مستقبل مصر هو المسئول عن عملية الاستيراد.