منسق منتخب مصر يكشف كواليس انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر كواليس مفاوضات مانشستر سيتي للتعاقد مع عمر مرموش، نجم منتخب مصر، ولاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال محمد مراد ، خلال مداخلة لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن صفقة انتقال مرموش إلى نادي مانشستر سيتي، تمت يوم 3 يناير الجاري، مؤكداً أن مرموش كان رقم واحد في اختيارات الإسباني جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، مضيفاً أنه طلب من إدارة النادي سرعة ضم اللاعب إلى السيتي فى يناير الحالى بأى ثمن.

وواصل محمد مراد، أن هناك بعض من الجماهير انتقدت تصريحاتي ولكن بعد فترة تأكدت معلوماتنا، وأصبح عمر مرموش رسميا فى مانشستر سيتى، وخلال ساعات سيتواجد فى الدورى الإنجليزي، مضيفا أن اللاعب سيتم تقديمه للجماهير خلال أيام وأول مبارياته ستكون فى أول فبراير مع مانشستر سيتي.

وأتم محمد مراد، أن عمر مرموش لاعب كبير جدا وملتزم، وتعرض لضغوط كبيرة جدا ولا يزال يطور من نفسه وسيكون إضافة إلى مانشستر سيتى ومنتخب مصر.