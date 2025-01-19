عطية الله يحضر مران الأهلي

حرص يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على حضور مران الأحمر صباح اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو.

وتواجد يحيى عطية الله في مران الأهلي، حيث اجتمع مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في حضور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي.

واطمأن أحمد جاب الله ومارسيل كولر على حالة الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الوجه، ويبتعد على إثرها عن الملاعب لشهرين.

ويواجه النادي الأهلي فريق فاركو مساء يوم الأربعاء القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام.

وتغلب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت، لحساب منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.