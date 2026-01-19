يحتوي كلٌّ من الجوز والفول السوداني على دهون غير مشبعة، وألياف، ومضادات أكسدة تُسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.







ولكل منهما مزاياه الغذائية الخاصة؛ إذ يتميّز الجوز بمحتوى أعلى من الدهون الصحية المفيدة للقلب، بينما يوفّر الفول السوداني كمية أكبر نسبيا من البروتين وبعض العناصر الغذائية.

الجوز ومحتواه من الدهون الصحية

يُعدّ الجوز أغنى بالدهون غير المشبعة مقارنة بالفول السوداني، ما يجعله خيارا داعما لصحة القلب ومستويات الكوليسترول، وإن كان الفارق محدودا. فكلاهما يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي متوازن عند تناوله باعتدال.

وتُعرف المكسرات عموما بأنها مصدر للدهون "الصحية"، لاحتوائها بشكل أساسي على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، التي ترتبط بتأثيرات وقائية على القلب.

في المقابل، تحتوي أيضا على نسب من الدهون المشبعة التي قد تُشكّل خطرا صحيا عند الإفراط في استهلاكها.



فوائد الفول السوداني لصحة القلب

رغم أن الفول السوداني يُصنَّف نباتيا ضمن البقوليات، فإنه خضع لدراسات واسعة أظهرت فوائده القلبية، بفضل احتوائه على:

الريسفيراترول: مضاد أكسدة يُحسّن وظيفة الأوعية الدموية.

الأرجينين: حمض أميني يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يُحسّن تدفق الدم.

فيتامين ب 3 يرفع الكوليسترول الجيد (HDL) ويخفض الدهون الثلاثية.

فيتامين ب 9 يُسهم في خفض مستويات الهوموسيستين المرتبطة بأمراض القلب.

النحاس: عنصر ضروري لصحة الأوعية الدموية وتكوين خلايا الدم.



فوائد الجوز لصحة القلب

يتميّز الجوز باحتوائه على عناصر داعمة لصحة القلب، من أبرزها:

غاما-توكوفيرول: أحد أشكال فيتامين E ذات التأثير المضاد للأكسدة والالتهاب.

مضادات الأكسدة: مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تحدّ من أكسدة الكوليسترول الضار .

الألياف الغذائية: تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول واستقرار سكر الدم.

المغنيسيوم: عنصر مهم لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب.



مقارنة سريعة

يحتوي الجوز على نحو ضعف كمية الدهون الأحادية غير المشبعة مقارنة بالفول السوداني، كما يتميّز بتركيز أعلى من مضادات الأكسدة الواقية للقلب.

ومع ذلك، تبقى المكسرات عموما عالية السعرات الحرارية، ما يستدعي الاعتدال في استهلاكها.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول نحو 30 غراما يوميا من المكسرات لتحقيق الفائدة الصحية دون تجاوز الاحتياجات اليومية من السعرات.