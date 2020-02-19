فان دايك: ضربة حظ قادت أتلتيكو للفوز على ليفربول

أرجع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم هزيمة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر / 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إلى الحظ الذي لعب دورا في هدف المباراة الوحيد.

وقال فان دايك في تصريحات إعلامية بعد المباراة : "استقبلت شباكنا هدف المباراة الوحيد إثر ضربة ركنية. كانت الفرصة الأولى لأتلتيكو. ليست فرصة حتى وإنما ضربة حظ".

وأضاف : "استحوذنا على الكرة معظم الوقت لكننا لم نصنع الفرص الحاسمة للتهديف في المباراة لسوء الحظ. ما زالت أمامنا 90 دقيقة لتصحيح الأوضاع".