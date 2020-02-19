 فان دايك: ضربة حظ قادت أتلتيكو للفوز على ليفربول - بوابة الشروق
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فان دايك: ضربة حظ قادت أتلتيكو للفوز على ليفربول

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 2:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 2:50 ص

أرجع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم هزيمة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر / 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إلى الحظ الذي لعب دورا في هدف المباراة الوحيد.

وقال فان دايك في تصريحات إعلامية بعد المباراة : "استقبلت شباكنا هدف المباراة الوحيد إثر ضربة ركنية. كانت الفرصة الأولى لأتلتيكو. ليست فرصة حتى وإنما ضربة حظ".

وأضاف : "استحوذنا على الكرة معظم الوقت لكننا لم نصنع الفرص الحاسمة للتهديف في المباراة لسوء الحظ. ما زالت أمامنا 90 دقيقة لتصحيح الأوضاع".


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