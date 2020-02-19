الداخلية العراقية: اعتقال 5 عناصر من داعش في عملية أمنية بنينوى

أعلنت الداخلية العراقية، اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بمحافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء ـ أن قوات أمنية مشتركة تمكنت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على 5 عناصر من (داعش) أحدهم يدعى "أبو قندهار" كان يعمل فيما يسمى بالدوريات والحواجز للتنظيم، فيما عمل بقية العناصر بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وأشارت إلى القبض عليهم في مناطق وأحياء (القدس - الانتصار - الوحدة ) شمال مدينة الموصل.