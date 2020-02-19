المسماري: توفير ممرات آمنة للسوريين المغرر بهم في ليبيا

أعلن اللواء أحمد المسسماري المتحدث العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء"أنه لا سلام ولا مفاوضات ولا وقف إطلاق نار مع الإرهابيين والغزاة الأتراك، ولن نتنازل عن حلمنا في دولة آمنة مستقرة".

وقال المسماري- في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه"على السوريين المغرر بهم تسليم أنفسهم للجيش الليبي، وسيتم توفير ممرات آمنة لهم للخروج وحل مشاكلهم مع القيادة السورية".

ووصف المسماري عملية أمس الثلاثاء بميناء طرابلس بأنها"عملية دفاعية وليست هجومية، لمنع وصول الأسلحة إلى العناصر الإرهابية".

وأوضح:"الآن أردوغان ينقل الإرهابيين عكسيا من سوريا إلى ليبيا، كما نقلهم من ليبيا إلى سوريا في السابق"،

وأعلن المسماري تعليق العمل بالهدنة في ليبيا، وقال"إن أردوغان بدأ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير، ويدلى بتصريحات رسمية حول الأزمة الليبية كأنه "رئيس طرابلس".

وأضاف إن "الأزمة طالت ويجب ان تنتهي بوقت سريع، ولا حل إلا الحل العسكري".

وأعلن المسماري أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر قد وصل إلى موسكو للقاء المسؤولين الروس وبحث الأزمة الليبية.

وأضاف المسماري أن "القائد العام خليفة حفتر يؤيد الحل السلمي للأزمة الليبية، ويدعم المبادرات الدولية" مؤكدا أن "الجيش الليبي يحارب الإرهاب سواء كان أشخاصا أو مؤسسات".

وأوضح أنه "لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضي ليبيا".

وقال إنه في الوقت الذي نسمع فيه أطروحات السلام، ونشارك في المباحثات تقوم حكومة الوفاق باستجلاب الارهابيين من كل اصقاع الارض، وخصوصا من سوريا عبر تركيا، مضيفا أنه لا تهاون ولا هدنه مع مجموعات إرهابية ولا مع قوات محتلة تركية.

وذكر أن "أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما بالغاز والنفط الليبيين"، وأنه يصرح في الآونة الأخيرة كأنه رئيس طرابلس، لافتا إلى أن "تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدا".